Supertaça de voleibol com sistema de Vídeo Challenge

A Supertaça de voleibol, masculina e feminina, vai utilizar o sistema de Vídeo Challenge, que possibilita o visionamento de imagens a fim de clarificar decisões tomadas pela equipa de arbitragem conforme anunciado esta quarta-feira.Esta tecnologia, a utilizar pela primeira vez em provas nacionais de voleibol, permite que, a pedido de uma das equipas, um lance que possa ser considerado duvidoso seja revisto em vídeo e a decisão da equipa de arbitragem confirmada ou alterada.

A Supertaça masculina opõe o Benfica, campeão nacional, e a Fonte do Bastardo, finalista da Taça de Portugal, que perdeu para a formação encarnada, a 1 de outubro, pelas 19h, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Em 2021/2022, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 10ª vez (terceira consecutiva) ao vencer, na Luz, o Sporting, por 3-0, pelos parciais de 25-18, 25-17 e 27-25, no terceiro jogo do playoff do título.

As águias somaram o título nacional à Taça de Portugal, fazendo a dobradinha, que ergueram pela 19ª vez na sua história, ao bater na final Fonte do Bastardo, por 3-1, pelos parciais de 20-25, 25-23, 25-18 e 25-22.

A Supertaça feminina será disputada entre a AJM/FC Porto, campeã nacional, e o Leixões SC, vencedor da Taça de Portugal, a 5 de outubro, pelas 15h, no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso.

Em 2021/2022, a AJM/FC Porto sagrou-se campeã nacional pela segunda vez consecutiva ao vencer o Leixões, no Dragão Arena, por 3-1, pelos parciais de 36-34, 25-14, 26-28 e 25-19, no quinto e último jogo do playoff do título.

A equipa do Leixões ergueu pela 10ª vez (segunda consecutiva) a Taça de Portugal, ao vencer o Vitória de Guimarães, por 3-0, pelos parciais de 25-19, 25-15 e 26-24.