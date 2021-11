Taça CEV: AJM/FC Porto bate Olympiakos na 1.ª mão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A AJM/FC Porto venceu esta terça o Olympiakos por 3-0, em jogo a contar para a primeira mão dos 16 avos-de-final da Taça CEV feminina.A formação portista dominou o encontro desde o início e ganhou todos os sets (25-21, 25-18, 25-17), num duelo que contou com a presença do presidente Pinto da Costa.As duas equipas voltam a encontrar-se para a segunda mão no dia 24, na Grécia.