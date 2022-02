Técnico da Fonte do Bastardo não se desculpa com arbitragem

Na newsletter do Benfica de segunda-feira, o Benfica fez críticas às arbitragens, extensivas às modalidades de pavilhão. Nessa noite, o clube recebeu e venceu a Fonte do Bastardo por 3-2, num jogo em que a equipa dos Açores se queixou, durante a partida, de algumas decisões da arbitragem, sendo que a última, no 5º set, daria a vitória no parcial por 19-17 e consequentemente no jogo; ao invés as águias venceram por 20-18. Mas o treinador da Fonte não se refugia na arbitragem para justificar a derrota.

"No calor do jogo, se todos contribuirmos para a melhoria da competição vamos ajudar para que seja melhor. Árbitros, juízes de linha, jogadores, treinadores", começou por dizer João Coelho: "Eu até acabei por levar um cartão amarelo porque já estava irritado com algumas falhas dos juízes de linha, que os próprios árbitros corrigiam. Não houve a sensibilidade para perceberem o lado de quem estava a ser prejudicado". "Até fomos mais prejudicados no primeiro set, que vencemos, com bolas claramente fora a serem marcadas dentro, mas não teve influência direta... há efetivamente esse lance [o do 5º set] que fecharia o duelo, de difícil análise, mas não foi esse o pormenor que decide o jogo. Estiveram em campo duas belíssimas equipas, os árbitros fizeram muito bom trabalho, tentar gerir um jogo que não era fácil, um jogo muito rápido... os juízes de linha obviamente também vão melhorar", destacou. Em suma, para João Coelho a derrota na Luz "não foi pela arbitragem", referindo que "o jogo definiu-se em pormenores": "Era bom que fosse sempre assim, pavilhões cheios, jogo emotivo, é disto que os adeptos gostam".