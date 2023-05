Thales Falcão deixa Benfica e ruma ao Joinville

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica comunicou esta quinta-feira que Thales Falcão vai deixar o clube em final de contrato e que vai reforçar os brasileiros do Joinville, cenário apontado por Record a 9 de maio."O Clube agradece o trabalho e o compromisso do atleta durante a época 2022/23, em que ajudou a conquistar a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional", escreveu o Benfica no site oficial.