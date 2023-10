Thayná Soares e a conquista da Supertaça: «É uma sensação incrível»

Thayná Soares foi uma das jogadoras em destaque na vitória do Leixões sobre o Sporting (3-0) , na Supertaça Feminina de Voleibol, nesta tarde. A número 11 das matosinhenses criou dificuldades às leoas no ataque, marcando 22 pontos, e ainda conseguiu anular e defender algumas jogadas cruciais, que acabaram por fazer a diferença no final da partida."É uma sensação incrível, não há muito mais a dizer. Vencer esta Supertaça era o nosso objetivo e conseguimos fazê-lo", revelou a oposta das Bebés do Mar, destacando a "questão do posicionamento" nas linhas para defender a vantagem de altura média que as leoas tinham. "Elas são altas, só que a bola é rápida. Exploravam muito o canto e nós só colocavamos a mão. É mais uma questão de posicionamento do que propriamente de altura. Conseguimos anular essa parte do jogo delas e essa suposta vantagem", descreveu.Mesmo a festejar o primeiro troféu da época, Thayná Soares não esqueceu os objetivos da época. "As nossas ambições é estar entre os quatro primeiros, estamos a trabalhar para isso. Quem sabe, arrancar um primeiro lugar e surpreender. O que posso dizer é que já estamos concentradas para o jogo de domingo, isso com certeza", concluiu.Por: João Albuquerque