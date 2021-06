Theo Lopes de saída do Benfica: «Tenho a certeza que as vitórias vão continuar»

O Benfica anunciou esta sexta-feira a saída de Theo Lopes da equipa de voleibol. Em entrevista à BTV, o internacional brasileiro recordou o momento da chegada ao clube e ainda o título conquistado no Pavilhão João Rocha, diante do Sporting.





"Acompanho muito o voleibol em geral e conhecia o clube, o Campeonato, mas não sabia muito mais, nunca tinha vindo a Portugal. Quando o Marcel me ligou e explicou como era o Clube, a qualidade da cidade, estrutura do Clube, o que ofereciam, foram coisas que me chamaram muito a atenção para vir", começou por dizer, antes de relembrar a conquista do título."Foi um momento especial. Estivemos atrás no segundo set desse jogo e conseguimos vencer no fim, foi um momento-chave. Depois foi o ponto final da minha primeira época aqui. Tínhamos os adeptos no pavilhão, era fora de casa, era um jogo difícil, foi sem dúvida marcante", acrescentou.Apesar das mudanças que estão (e vão) ser feitas na equipa, Theo Lopes acredita que "as vitórias vão continuar". "Estão a acontecer algumas mudanças na equipa, mas a base vai manter-se. Grandes jogadores, com experiência internacional, e o grupo vai continuar vencedor porque a filosofia de trabalho é essa. O Clube e os jogadores têm um espírito vencedor e ninguém aceita menos do que isso. É o máximo. São as vitórias, os títulos, o prazer de vencer, ninguém vai querer menos do que isso. Tenho a certeza que as vitórias vão continuar."