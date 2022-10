Thiago Gelinski: «Pedimos desculpas aos adeptos do Sporting»

Thiago Gelinski, capitão do Sporting, foi o porta-voz da equipa após a derrota dos leões esta tarde no reduto do Castelo da Maia em jogo da terceira jornada do campeonato nacional."É muito complicado falar agora, neste momento", começou por dizer o passador brasileiro em declarações à Sport TV, para depois se dirigir ao universo leonino. "É pedir desculpas aos adeptos. Não é isto que queremos, temos que trabalhar muito mais para colocar o Sporting onde merece".Também o treinador do Sporting disse que os adeptos, o clube, e a equipa "não merecem este resultado", e que o "Sporting é mais do que isto".Gersinho explicou depois que o desfecho do segundo set, onde o Sporting esteve a vencer por 21-18, acabou por ser decisivo na derrota por 3-0. "A nossa atuação foi horrível, péssima".