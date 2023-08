Tomás Teixeira e Tomás Sousa em 9.º no Europeu sub-20 de voleibol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por Tomás Teixeira e Tomás Sousa terminou este domingo no nono lugar o campeonato da Europa de sub-20, em Riga, na Letónia.

Tomás Teixeira e Tomás Sousa encerraram a participação nas areias da capital da Letónia com um triunfo por 2-1 frente aos alemães Tristan Fröbel e Tamo Wust, pelos parciais de 21-19, 14-21 e 30-28.

Tomás Teixeira e Tomás Sousa foram vice-campeões nacionais em 2023 e, em 2021, terminaram no 17.º lugar o Europeu de sub-18, na Eslovénia. Com Francisco Mendes, Tomás Teixeira foi ainda 13.º no Europeu de sub-18, na Grécia, em 2022.

No setor feminino, a dupla composta por Ana Monteiro e Margarida Santos, vice-campeã nacional de voleibol de praia em 2022, encerrou a sua participação no Europeu de sub-20 no 25.º lugar.