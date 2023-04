Tragédia no voleibol italiano: jogadora de 18 anos morre após cair de janela de hotel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Julia Ituma, jogador de voleibol do Novara morreu em Istambul, aos 18 anos, depois de cair de uma janela do hotel onde a equipa se encontrava.O Novara, que estava na Turquia por causa do jogo da 2.ª volta dos quartos de final da Liga dos Campeões de Voleibol, não esclareceu os motivos que levaram à queda de Julia Ituma, considerada uma jogadora muito promissora.Julia Ituma chegou esta época ao Novara depois de ter representado o Club Italia.