Treinador da equipa feminina de voleibol deixa Benfica

Nuno Brites já não é o treinador da equipa feminina de voleibol do Benfica, informou o clube da Luz. O último jogo à frente das águias foi sábado na Luz frente ao Sporting (derrota por 3-0).Até final da temporada, a equipa fica entregue à treinadora adjunta Rita Fernandes, coadjuvada por Fernando Novo.Nuno Brites estava no clube da Luz há muitos, onde também fez carreira como jogador. Depois foi treinador adjunto de José Jardim na equipa principal masculina. Com a chegada do Marcel Matz passou a treinar a equipa feminina.O Sport Lisboa e Benfica informa que a equipa sénior feminina de voleibol deixou de ser orientada pelo treinador Nuno Brites.O SL Benfica agradece profundamente a dedicação de Nuno Brites durante os 36 anos em que esteve ao serviço do Clube, tanto como atleta como nas funções de responsável técnico, deixando-lhe votos de sucesso para a sua vida pessoal e profissional.O comando da equipa feminina de voleibol será assumido pela treinadora adjunta Rita Fernandes, coadjuvada por Fernando Novo, até ao final da presente temporada.