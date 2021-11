Treinador de voleibol do Benfica denuncia roubo de bicicleta nas instalações do clube

Se alguem avistar a bike... mesmo modelol dessa, pode ser minha. Lá se foi a segunda bike em 3 anos e meio. ?



Roubaram de dentro do Benfica, próximo ao pavilhão, entre as 15h e as 20h de hoje.



pic.twitter.com/AJctAlrv0T — Marcel Volei (@marcelvolei) November 16, 2021

O treinador da equipa de voleibol do Benfica recorreu às redes sociais para denunciar o roubo da sua bicicleta dentro das instalações do clube. Marcel Matz diz mesmo que é a segunda bicicleta que lhe roubam em três anos e meio."Se alguém avistar a bike... é o mesmo modelo desta, pode ser a minha. Lá se foi a segunda bike em 3 anos e meio. Roubaram-na dentro do Benfica, próximo ao pavilhão, entre as 15h e as 20h de hoje", escreveu ontem o técnico brasileiro.Depois, noutras publicações explicou: "É triste. Não sei sinceramente o que fazer. A outra fui à polícia etc, etc, mas nada resolveu. Amanhã, se tiver alguma imagem pode ser que o jogo vire. Sei lá. Ser roubado é f... Uma merda. Cuide da sua bike. Um conselho!"