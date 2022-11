Treinador do Benfica e o sismo em Itália: «Só um susto pela manhã»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje promete... jogo nem começou e está assim!



Só um susto pela manhã. Tudo normal aqui em Civitanova! pic.twitter.com/pFyuYXv68r — Marcel Volei (@marcelvolei) November 9, 2022

A equipa do Benfica está em Itália, onde esta tarde defronta o Citanova, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, e o treinador Marcel Matz deu conta de um sismo de 4.9 na escala de Richter que esta manhã afetou a península italiana e alguns países vizinhos."Hoje promete... O jogo nem começou e está assim! Só um susto pela manhã. Tudo normal aqui em Civitanova!", escreveu o técnico no Twitter.