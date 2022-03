Treinador do Benfica expectante sobre futuro na Liga dos Campeões após suspensão dos russos

A Confederação Europeia de Voleibol (CEV) anunciou esta terça-feira que todos os clubes, seleções, atletas e árbitros russos estão impedidos de participar nas competições europeias, com efeitos imediatos.Esta é uma decisão que poderá ter repercussões na vida do Benfica na Liga dos Campeões da modalidade. O técnico Marcel Matz usou a rede social Twitter para explicar o que está a suceder."Malta, não sei ainda como fica, mas faremos um contato com a CEV ou aguardaremos um pouco pelos posicionamento deles sobre o avanço da Liga Campeões. O mais importante é o Esmoriz [n.d.r. jogo do campeonato] amanhã à noite e resolver esta guerra neste momento. Obrigado pela atenção de todos", vincou o treinador benfiquista.As águias findaram no grupo D da Liga dos Campeões, atrás dos alemães do Berlin Recycling, no 1º posto, e dos russos do Zenit, no 2º, ambos qualificados para a próxima fase. Ora, com a suspensão das formações russas, os encarnados, que acabaram no 3º lugar, poderão, agora, ocupar a vaga do Zenit, numa decisão a ser explicada pelo CEV nos próximos dias ou horas.