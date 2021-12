Treinador do Sporting sobre a Challenge Cup: «Fizemos um bom jogo, voltamos para casa classificados»

O treinador do Sporting ficou satisfeito com o comportamento da equipa na Sérvia, onde carimbou o apuramento para os oitavos de final da Challenge Cup, após vencer o OK Nis por 3-1, o mesmo resultado conseguido em casa na primeira mão."Fizemos dois bons primeiros sets. Servimos muito bem e o ataque também esteve bem. No terceiro set, promovemos algumas trocas e possibilidades de formações uma vez que já estávamos classificados para a próxima fase da CEV Challenge Cup. Perdemos [o set], voltámos com a mesma equipa e ganhámos o quarto set com uma boa sequência de serviços do [José] Masso e do Tom [Douglas-Powell]", disse Gersinho em declarações aos meios de comunicação do clube.Com o objetivo do apuramento conseguido, os leões focam-se agora no campeonato, cuja segunda fase começa este sábado."Fizemos um bom jogo, voltamos para casa classificados. Agora é pensar no Campeonato Nacional. No sábado temos um jogo bem interessante é difícil contra o Castelo da Maia GC. No próximo ano voltamos à prova europeia", destacou.