Tricampeão nacional Benfica arranca temporada... na praia

O Benfica versão 2022/23 efetuou esta terça-feira o serviço de abertura para a nova temporada... na praia. Foi em que Carcavelos que o técnico Marcelo Matz deu os primeiros exercícios aos tricampeões nacionais, ainda desfalcados pelos internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções: Tiago Violas, Ivo Casas, Aaron Nikula e Wohlfahrtstätter.O treinador brasileiro das águias deu conta da dificuldade em jogar neste piso, ao contrário de fazê-lo num pavilhão."É mais difícil do que no pavilhão, então começamos aqui onde é mais complicado devido à areia, pois há uma carga física maior. Começamos forte, os atletas já estão a trabalhar há cerca de duas/três semanas fora do Benfica e estão preparados para receberem uma boa carga de treino, e a areia, onde vão acontecer cinco sessões, já vai trazer essa carga. É esse o motivo de estarmos aqui", vincou Matz, à BTV, que já contou com o reforço brasileiro Thales Falcão.O arranque oficial da época acontece a 1 de outubro, com a Supertaça.