V. Guimarães derrota Clube K

O V. Guimarães venceu este domingo o Clube K por 3-0, em encontro a contar para a sexta jornada do campeonato nacional.





A equipa vimaranense dominou por completo a partida, vencendo os sets por 25-12, 25-15 e 25-18.Com este resultado, a formação de Guimarães segue na 7.ª posição da tabela classificativa, enquanto o Clube K continua no último lugar, sem qualquer ponto.O próximo duelo do V. Guimarães está agendada já para esta segunda-feira, na visita ao terreno do Sporting.