Voleibol está de parabéns: faz 125 anos

A modalidade de voleibol está de parabéns, fazendo este domingo 125 anos!





Criado pelo norte-americano William George Morgan em 9 de Fevereiro de 1895, o voleibol foi introduzido em Portugal pelas tropas norte-americanas que estiveram estacionadas nas ilhas dos Açores durante a I Grande Guerra Mundial.A Federação Portuguesa de Voleibol, atualmente sediada no Porto, nasceu no dia 7 de abril de 1947 em Lisboa e, nesse mesmo ano, foi uma das fundadoras da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).O primeiro Congresso Mundial da FIVB realizou-se em Paris no dia 18 de abril de 1947 e nele participaram 14 países: Bélgica, Brasil, Checoslováquia, França, Holanda, Israel, Itália, Líbano, Polónia, Portugal, Roménia, Turquia, Uruguai e Estados Unidos da América.O francês Paul Libaud foi eleito o primeiro Presidente.No ano em que se comemora o 125.º aniversário do voleibol, a FIVB tem filiadas 5 Confederações Continentais, que, no total, compreendem 222 federações nacionais: África, Ásia, Europa, NORCECA e América do Sul.