Voleibol feminino: APCVD envia ao MP informações sobre violência após Sp.Braga-FC Porto

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) decidiu esta segunda-feira enviar ao Ministério Público toda a informação relativa aos atos de violência ocorridos após o jogo de voleibol Sp. Braga-FC Porto.

Em comunicado, a APCVD refere que "estando em causa ilícito criminal de natureza pública [...] procederá ao envio para o Ministério Público de toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal".

Em causa estão os atos de violência ocorridos, no sábado, contra adeptos do FC Porto por elementos encapuzados no exterior da Arena SC Braga, após o jogo da nona jornada do campeonato nacional feminino de voleibol, que a formação portista venceu por 3-2.

Hoje, o Sp. Braga lamentou e repudiou os episódios de violência, e negou a ligação de funcionários do clube aos atos.

Os arsenalistas manifestaram-se solidários para "com os adeptos que tenham sido vítimas de qualquer tipo de agressão", que referem terem ocorrido "fora do recinto desportivo e das suas instalações", e garantiram total colaboração com as autoridades.

"Em defesa do superior interesse do público do desporto, o SC Braga não deixará de partilhar com as autoridades toda e qualquer informação que obtenha e que ajude a identificar, isolar e afastar qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos", refere o comunicado do clube.