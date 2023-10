Voleibol feminino: Sporting joga hoje na Dinamarca

O Sporting defronta hoje, na Dinamarca, o Holte IF, no jogo da 2ª mão dos 32 avos-de-final da Challenge Cup feminina e com todas as condições de seguir em frente na prova. É que as leoas venceram a 1ª mão, no João Rocha, por 3-0, e agora fora até nem precisam de ganhar, mas desde que seja por 3-2. Ou seja, o Sporting necessita somente de se impor em dois sets. Se perder por 3-0 ou 3-1, haverá o golden set para decidir a eliminatória.

Mais complicada é a tarefa do Clube K, amanhã, em Ponta Delgada. A equipa insular perdeu na 1.ª mão, na Turquia, pela diferença máxima, com o Galatasaray Daikin Istanbul.

Ainda em femininos, o FC Porto estreia-se na CEV Cup em novembro.