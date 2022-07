Voleibolista mais seguida do mundo revela o que ganha no OnlyFans: «É mesmo muito»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por K E Y (@key.alvees)

Keyla Alves joga na equipa feminina de voleibol do Osasco, do Brasil, mas não é no desporto que ganhou a maior notoriedade. A jogadora brasileira, de apenas 21 anos, tornou-se nas últimas semanas na voleibolista mais seguida do Mundo no Instagram, um facto a que foi dado grande relevo em terras de Vera Cruz.A própria assume que é com as redes sociais que economicamente alcança um maior proveito. "Ganho umas cinquenta vezes mais com as plataformas digitais do que com o voleibol. É muito mesmo. E ganho mais no Onlyfans porque o valor é fixo, mas eu amo jogar voleibol, mais do que ficar a tirar fotos. Por isso, não vou parar a minha carreira nas quadras mesmo que isso seja possível atualmente, financeiramente falando. Seria mais fácil dizer que 'não quero mais'", frisou em entrevista à 'Globo'.A líbero, que não costuma ser titular na equipa que representa, no estado de São Paulo, explicou que é a própria que trata das redes sociais, com uma exceção."Tenho uma equipa [a trabalhar comigo] e falamos num grupo no Whatsapp, mas sou eu quem cuida de todas as minhas plataformas, menos o Onlyfans [n.d.r. plataforma com conteúdo para adultos]. Neste caso é o meu empresário que faz as publicações. Todas as publicações passam por mim. As fotos, as edições, as legendas. Posto à hora do almoço ou à noite, para não atrapalhar a rotina de treinos. Fico a noite toda rodando entre as redes, mas sei o meu limite e por isso não atrapalho o meu sono. Tento fazer tudo normal. Sou uma pessoa normal que posta no Instagram e conversa com as pessoas. Não gosto de postagens falsas", revelou.Key, como também é conhecida, gostaria de receber um convite do Big Brother Brasil e aceitaria fazer uma pausa na carreira de desportista, se tal suceder.