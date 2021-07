Zelão renova com o Benfica e vai cumprir 13.ª época na Luz

O voleibolista brasileiro Zelão renovou contrato com o Benfica, clube em que se prepara para cumprir a 13.ª época consecutiva, informaram esta terça-feira os encarnados no seu site oficial.

"No Benfica desde 2009/10, Zelão prolongou o seu vínculo com o clube e mostrou-se bastante feliz com a continuação na Luz", referem as águias.

Zelão disse ser um "sonho realizado" cada contrato renovado e que os objetivos passam por continuar "com o Benfica nos títulos, nas conquistas e títulos inéditos".

A caminho dos 39 anos, o jogador acrescentou que o final da carreira ainda não está decidido, mas que está "cada vez mais perto de acontecer", a anteceder uma época em que espera voltar a ter público nos pavilhões.

No Benfica, Zelão conquistou já seis campeonatos, seis Taças de Portugal e 10 Supertaças.