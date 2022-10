Anatoli Karpov em coma induzido depois de sofrer lesão craniocerebral

Anatoli Karpov, antigo campeão mundial de xadrez, está em coma induzido, após ter sofrido uma lesão craniocerebral na sequência de um acidente doméstico, revelou esta segunda-feira a filha Sofia. O russo, de 71 anos, encontra-se na unidade de cuidados intensivos da enfermaria de neurologia do Hospital Sklifosovsky de Moscovo.Em declarações ao meio de comunicação russo 'Mash', a filha do antigo jogador de xadrez negou ainda que o pai tenha sido vítima de um ataque no sábado passado, como tinham avançado alguns canais de Telegram e publicações digitais.O '112', canal de Telegram russo, foi um deles ao relatar que Karpov tinha sido encontrado inconsciente ao lado da sede da Duma - câmara baixa do parlamento russo e da qual faz parte - no sábado e que tinha sido diagnosticado pelos médicos com uma lesão craniocerebral, uma fratura na anca direita e em estado de embriaguez.