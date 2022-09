André Sousa sagra-se tetracampeão nacional

André Sousa é tetracampeão nacional de xadrez. O mestre internacional do EP Gaia/Clube de Xadrez arrebatou em Leiria o título ao cabo de mais de quatro horas de jogo, acabando com seis pontos, contra os 5,5 de José Francisco Veiga (A.XAT Montemor-o-Novo).Pedro Rego (MF, A.XAT Montemor-o-Novo) acabou no terceiro posto, com 4,5 pontos.