AX Gaia entra a ganhar no Nacional por equipas

No jogo mais aguardado da 1.ªa sessão do Nacional por equipas de xadrez, em São João da Madeira, o AX Gaia bateu (3-1) o detentor do título, o A. XAT Montemor-o-Novo.Os grande mestres, o argentino Alan Pichot e o ucraniano Sergey Fedorchuk, superaram respetivamente, o cubano Yusnel Bacallao e Paulo Dias, tendo-se registado empates nas mesas 2 e 3.Outros resultados: Assembleia Figueirense-Corvos do Lis, 2,5-1,5; S. João Brito–Montemor-o-Velho, 3,5-1,5; Téssera-Dias Ferreira, 1-3; EPGaia-Ferroviários Barreiro, 2,5-1,5.