Ding ganha a Nepomniachtchi e o Mundial está novamente empatado

O chinês Ding Liren ganhou esta quarta-feira a 12.ª partida do Mundial de xadrez, em Astana, colocando de novo o resultado num empate (6-6), na final que está a disputar com o russo Ian Nepomniachtchi.

O grande mestre chinês, terceiro da lista mundial da modalidade, venceu desde o início da final, em 9 de abril, três partidas, perdeu três e empatou as restantes seis. Ding, a jogar de brancas, voltou a variar na abertura efetuada, o que destabilizou o russo, segundo da lista mundial, que se viu forçado a abandonar, após 38 lances.

Faltam apenas duas partidas no calendário do Mundial de xadrez, a serem jogadas na quinta-feira e no sábado, após o que poderá haver um eventual desempate em partidas rápidas, no domingo.

No formato de rápidas, Nepomniachtchi tem alguma vantagem, pelo seu historial.

Quem ganhar sucede ao norueguês Magnus Carlsen, campeão do Mundo nos últimos 10 anos. Em dezembro de 2021, Carlsen dominou com facilidade Nepomniachtchi, mas depois, em julho de 2022, renunciou ao título, permitindo esta final em Astana.