Filipa Pipiras conquista norma de grande mestre feminina

A jovem talento Filipa Pipiras, de 17 anos, está a fazer história no xadrez, ao alcançar a melhor performance de sempre (2.477 pontos) para uma jogadora portuguesa ao nível internacional.Com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota, a xadrexista do Colégio Efanor (São Mamede de Infesta) fechou o Sparkassen Chess Trophy, em Dortmund (Alemanha), com seis pontos em nove sessões, sendo-lhe conferida uma dupla norma, inédita, de mestre internacional absoluta e de grande mestre feminina.Ao nível de ranking mundial, Pipiras deverá subir na próxima lista da FIDE, a 1 de agosto, a um espetacular top-80 feminino, sendo também a top-9 de sub-18 e a top-10 absoluta ao nível nacional, para além da melhor portuguesa de sempre no ranking.De entre os resultados mais significativos em Dortmund, conta-se o empate de Filipa Pipiras frente ao grande mestre norte-americano Gata Kamsky, antigo aspirante ao título mundial e atual 88.º do ranking FIDE.Mas a número 1 nacional não se ficou por aí e nas três últimas rondas conseguiu resultados de nomeada, com uma vitória sobre o mestre internacional alemão Gerlef Mains e empates frente aos também mestres internacionais Ilhor Samunenkov (Ucrânia) e Tim Janzelj (Eslovénia), que a conduziram à já referida performance final de 2.477 pontos.