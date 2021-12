Oferta de atriz porno não motiva Ian Nepomniachtchi

Nem mesmo a oferta politicamente incorreta de uma atriz porno russa parece motivar o aspirante ao título mundial Ian Nepomniachtchi."Se ganhares o Mundial, serei a tua rainha por uma noite", prometeu a mulher no Instagram, após o russo perder a 9.ª partida do match do Dubai, que deu uma vantagem clara (6-3) ao detentor do ceptro, o norueguês Magnus Carlsen.Esta quarta-feira, o cenário não se alterou, pois o xadrezista nórdico, a jogar de brancas, empatou com facilidade a 10.ª sessão perante a Defesa Petroff do opositor e ficou a um ponto de revalidar o título, colocando o marcador em 6,5-3,5, no duelo à melhor de 14 partidas.Sem energia e criatividade para desequilibrar, Nepo trocou as peças pesadas e o empate foi firmado em 41 lances, num final simétrico de Rei, cavalo e peões, com poucas emoções em cima do tabuleiro.Magnus Carlsen, intocável, tem 99,9% de probalilidades para ganhar o match, segundo as projeções do 'Chess in Numbers', ainda antes da 11.ª sessão, que se disputa esta quinta-feira.Veja as partidas no site oficial.