Já com o título de campeão no bolso, o Sporting visita este sábado o reduto do rival Benfica, num dérbi lisboeta no qual entra em campo com vantagem em todos os aspetos... menos nas faltas cometidas. Aí é o conjunto da Luz o mais faltoso, sendo que há um outro dado interessante olhando às médias dos últimos cinco encontros: o Benfica marcou em média mais golos, mas também sofreu mais.