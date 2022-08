Nuno Gomes à mesa com Hugo Viana e Rúben Amorim: «A celebrar a amizade!»

"A celebrar a amizade!" Foi desta forma que Nuno Gomes descreveu o momento de comunhão partilhado nas redes sociais onde se destacam desde logo os antigos companheiros de Seleção, Rúben Amorim e Hugo Viana, agora juntos ao serviço do Sporting. O antigo avançado do Benfica, Boavista e equipa das quinas jantou em Armação de Pêra também com Daniel Oliveira, diretor da SIC, o antigo futebolista (de Sporting e Benfica) Luís Filipe e o irmão, Tiago Ribeiro, além das respetivas companhias, no feminino.