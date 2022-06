Otamendi dá os parabéns ao "rei Messi" e jogador do Benfica pede para trazer Di María... para a Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lionel Messi cumpre esta sexta-feira 35 anos e juntou-se para um convívio com vários colegas de seleção para um convívio. Nicolás Otamendi partilhou uma foto no Instagram onde deu os parabéns ao “rei Messi” e o futsalista do Benfica aproveitou a publicação para um pedido sui generis: “O rei faz anos! Capitão Otamendi, traz o Di María de volta a casa”, pode ler-se. O extremo argentino está sem clube desde que deixou o Paris Saint-Germain.