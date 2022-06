Um dia na vida de Messi: foto com Antonella, 'reunião' argentina e um hamburguer com... o seu nome

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Leo Messi tem aproveitado ao máximo as suas férias em Ibiza e o dia de hoje foi disso exemplo. Primeiro houve espaço para uma foto com a sua cara-metade, a também argentina Antonela Roccuzzo, seguiu-se um encontro com vários colegas de seleção (entre os quais Otamendi) e houve ainda espaço para provar o hamburguer que tem... o seu nome.