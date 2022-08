E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Fernando Chalana morreu esta quara-feira aos 63 aos. Aqui recordamos o dia em que fez 60 anos e, numa fase mais díficil da sua vida, o Benfica o homenageou em pleno Estádio da Luz, antes do apito inicial do encontro com o Nacional. [Fotos: Paulo Calado]