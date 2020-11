Aos 19' do Benfica-Glasgow Rangers, Nicolás Otamendi foi expulso com vermelho direto, com o árbitro a considerar que o central derrubou um adversário que se isolava rumo à baliza de Vlachodimos. Pizzi foi o sacrificado para a entrada de Jardel e Jorge Jesus deu um abraço de consolação ao médio, que abandonou o jogo de forma prematura.