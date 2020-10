Afirmação de Jorge Jesus sobre o Barcelona em destaque na imprensa espanhola

Na zona de entrevistas rápidas da SportTV, Mehdi Carcela comparou este Benfica ao Barcelona , algo que levou o jornalista da referida emissora a questionar Jorge Jesus se sentia orgulhoso pela declaração do marroquino. O técnico a princípio não percebeu, mas depois lá soltou uma resposta bem ao seu jeito : "Não direi o Barcelona. O de há uns anos atrás sim... que o de agora não tem nada. Não quero que seja parecido com o de agora, ao outro não me importo nada". Estas declarações não passaram despercebidas à imprensa.