O Benfica venceu o Estrela da Amadora (3-1) num jogo particular realizado no Benfica Campus, no Seixal. Pizzi (2) e Seferovic fizeram os golos das águias, Fabrício Simões apontou o golo dos amadorenses. [Foto: Facebook Estrela da Amadora]

As imagens do jogo-treino do Benfica com o Estrela no Seixal