Depois de um final de primeira parte morno, foi Chiquinho que, depois do intervalo, assumiu a batuta e liderou a equipa até à vitória. Mostrou, novamente, que merece ter mais minutos e ser aposta regular. Consulte as notas dos jogadores do Benfica no jogo com o Estoril, da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.