E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Erros defensivos uns atrás dos outros e logo desde o arranque do jogo. Timidez ofensiva e poucos lances de perigo, com uso excessivo de cruzamentos. E nem com um jogador a mais durante muito tempo se viram ideias e soluções na equipa de Jorge Jesus. Como é possível?