Benfica acelera para Paredes com internacionais e vários miúdos no treino

Depois dos compromissos para as seleções nacionais, o plantel do Benfica voltou a treinar esta quinta-feira com a presença dos internacionais, tendo em vista os jogos que se avizinham. Privado de seis jogadores, incluíndo arwin Nuñez e Julian Weigl, que acusaram positivo à Covid-19, Jorge Jesus chamou alguns miúdos, nos quais se incluem Morato, João Ferreira, Daniel dos Anjos, Tiago Araújo e Paulo Bernardo. (Fotos: Benfica)