O Benfica aliou-se à iniciativa 'Outubro Rosa' mais um ano, uma ação que visa alertas as mentalidades contra o cancro da mama e reforçar em relação à importância do diagnóstico precoce. "Mais uma vez, o Sport Lisboa e Benfica associou-se à iniciativa e os edifícios do Benfica Campus foram iluminados com luz cor de rosa, momentos de grande simbolismo", pode ler-se no site das águias.