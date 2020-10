Benfica gastou mais do que PSG e Bayern: um olhar aos clubes mais 'esbanjadores' na Europa

Está dada por encerrada uma das épocas mais entusiasmantes no futebol: o mercado de transferências. Limitados a investir, devido ao surto de Covid-19, os clubes tentaram ser mais cirúrgicos na hora de contratar jogadores para os seus plantéis (pelo menos a maior parte deles). Consulte aqui as equipas dos campeonatos europeus que mais gastaram em transferências, com o Benfica a surgir no 6.º lugar. FC Porto e Sporting não figuram os primeiros 45. [Imagens: Reuters, Action Images, Peter Spark/Movephoto, Manuel Araújo/Movephoto e Filipe Farinha/Record]