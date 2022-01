O Benfica treinou esta manhã no Seixal e Nélson Veríssimo já conta com Grimaldo, a avaliar pelas fotos da sessão divulgadas pelos encarnados. O espanhol recuperou da covid-19 e voltou ao convívio com os companheiros. A equipa prepara o jogo com o Paços de Ferreira, que terá lugar no próximo domingo, às 18 horas, na Luz.