Benfica só fica atrás do Ajax: os jogadores que exportou para os 'Big 5'

O Benfica é o segundo clube que mais futebolistas 'ofereceu' às cinco principais ligas europeias, sendo apenas batido pelo Ajax, segundo o Observatório do Futebol (CIES). De acordo com os dados do CIES, 21 jogadores, tanto da formação como contratados para a equipa principal, saíram do clube da Luz para emblemas dos campeonatos da Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Itália, número esse apenas superado pelo clube holandês, com 22.