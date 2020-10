Casa do Benfica em Braga volta a ser vandalizada: «A inveja é apanágio dos fracos»

A Casa do Benfica em Braga voltou a ser vandalizada esta noite. "A inveja é apanágio dos fracos. A Casa do Benfica em Braga soma assim mais de uma dezena de vezes em que foi alvo de atos que nada têm a ver com futebol e os seus princípios básicos. Mais um ato lamentável de quem não percebe o que é Futebol e o que ele representa para milhões de pessoas", pode ler-se no Facebook oficial das Casas, Filiais e Delegações do Benfica que divulgou uma foto da entrada do espaço onde se vê tinta nos vidros.