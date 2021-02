Casa do Benfica de Paris vandalizada com inscrições contra Vieira, Jesus e Rui Costa

A Casa do Benfica de Paris foi vandalizada. O estabelecimento fundado em março de 1994 que acolhe portugueses em França surgiu com inscrições a preto contra o presidente Luís Filipe Vieira, o administrador da SAD Rui Costa e o treinador Jorge Jesus. "O Benfica é nosso" ou "JNL [João Noronha Lopes] presidente" são outras dizeres que se podem ler no edifício. Em comunicado, a casa lamenta o sucedido. "A Covid-19 já nos penaliza há 10 meses sem qualquer rendimento e agora ainda teremos 1500 a 2000 euros a pagar para refazer a pintura. A Casa do Benfica em Paris é de todos os benfiquistas e repudia qualquer tentativa de divisão porque não é, nem será o caminho que ajudará a resolver os problemas que são reais e terão de ter solução como no passado já tiveram", pode ler-se.