Darwin de volta: as imagens do treino do Benfica

Darwin Nuñez já treinou esta sexta-feira no Benfica, depois de ter estado ao serviço da sua seleção e ter falhado a Taça da Liga e um jogo do campeonato.A informação foi dada pelos encarnados, com Darwin a voltar a ser opção no plantel, depois de ter falhado os dois jogos da Taça da Liga, cuja final o Benfica perdeu com o Sporting (2-1) e a receção na Liga Bwin ao Gil Vicente, com nova derrota (2-1).