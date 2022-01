De olhos postos na final da Allianz Cup: as imagens do treino do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica realizou esta sexta-feira o último treino antes de defrontar o Sporting na final da Allianz Cup (sábado às 19H45), em Leiria. Na sessão de trabalho desta manhã, aberta à comunicação social durante 15 minutos, destaque para o regresso de Tomás Araújo (a treinar com uma proteção no joelho) com o grupo orientado por Nélson Veríssimo. Rafa (a recuperar de covid-19), Seferovic e Rodrigo Pinho estiveram ausentes (lesão), bem como Darwin e Otamendi que estão ao serviço das seleções [Fotos:Luís Manuel Neves]