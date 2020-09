O jogo era de preparação, mas o Benfica acabou com dez elementos diante do Sp. Braga em face da expulsão de Adel Taarabt. O marroquino foi expulso por acumulação de amarelos, isto depois de se ter 'pegado' com Nico Gaitán. Um jogador com o qual, antes do apito inicial, tinha trocado um bastante amigável abraço...