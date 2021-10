Rui Costa e vários elementos da direção do Benfica (entre os quais Fernando Seara, Rui Costa, Luís Mendes e Jaime Antunes) marcaram presença esta noite no Pavilhão da Luz para assistir ao duelo entre as águias e o OC Barcelos , que marcou o regresso dos encarnados aos triunfos no campeonato nacional de hóquei em patins. (Fotos: Pedro Ferreira)

