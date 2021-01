O encontro e ntre o Santa Clara e o Benfica, da 12.ª jornada da Liga NOS, foi este domingo suspenso aos cinco minutos devido ao mau tempo. decisão do árbitro da associação de Lisboa Hélder Malheiro foi tomada aos 5.55 minutos de jogo, numa altura em que havia muita chuva e muito vento, tornando o jogo impraticável. As duas equipas, juntamente com a de arbitragem, recolheram aos balneários, estando agora a decorrer o tempo regulamentar até que a equipa liderada por Hélder Malheiro regresse ao relvado e tome uma decisão final sobre um eventual recomeço da partida [Fotos: Nuno Gomes]