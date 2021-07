Jesus em busca da fórmula: as opções no plantel do Benfica para cada posição

Depois de novo corte no plantel do Benfica , com as exclusões de Jota e Chiquinho dos planos para a nova temporada, Jorge Jesus aproxima-se cada vez mais da fórmula que procura para atacar 2021/2022. A pouco menos de duas semanas da partida frente ao Spartak Moscovo, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o técnico português procura reduzir cada vez mais a equipa para tornar os treinos mais competitivos. [Imagens: SL Benfica, Reuters, Getty Images, José Gageiro, Miguel Barreira, Rui Minderico, Pedro Ferreira, Hélder Santos, Direitos Reservados]